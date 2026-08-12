Özen Grup’tan Çocuklara Anlamlı Destek: AHEV, Onur Market ve Özen Gross Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Özen Grup’tan Çocuklara Anlamlı Destek: AHEV, Onur Market ve Özen Gross Bir Araya Geldi

Özen Grup’tan Çocuklara Anlamlı Destek: AHEV, Onur Market ve Özen Gross Bir Araya Geldi
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Özen Grup bünyesinde faaliyet gösteren Ayşe Hatun Eğitim Vakfı (AHEV), Onur Market ve Özen Gross, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan, koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için özel bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi.

Toplumsal fayda ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar; eğlence, bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi. Bursa’da özel bir çiftlikte düzenlenen etkinlikte çocuklar, alana girişlerinden itibaren kendileri için hazırlanan çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Eğlence, Bilim ve Sanat Bir Arada

Etkinlik, müzik eşliğinde Onur Market’in sevilen maskotu Onurcan’ın çocukları karşılamasıyla başladı. Karşılama programının ardından çocuklara akşam yemeği ikram edildi.

Günün ilerleyen saatlerinde uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel çocuk oyunları ve takım yarışmaları düzenlenirken, sihirbaz gösterisi de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve farklı deneyimler kazanmalarını sağlamak amacıyla kurulan mobil planetaryumda yaş gruplarına uygun uzay ve bilim gösterimleri gerçekleştirildi. Karikatür çizimi ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koyarken, açık hava sinemasında ise patlamış mısır, içecek ve pamuk şeker ikramları eşliğinde animasyon filmi izlendi.

Özen Grup’tan Çocuklara Anlamlı Destek: AHEV, Onur Market ve Özen Gross Bir Araya Geldi

Çocukların Mutluluğu En Büyük Motivasyon

Özen Grup yetkilileri, çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerine katkı sunan projelere önem verdiklerini belirterek, toplumsal fayda sağlayan çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. Etkinliğin sonunda çocuklar, Onurcan maskotu ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Program, çocuklara özel hazırlanan hediye paketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Özen Grup’un AHEV, Onur Market ve Özen Gross markalarıyla gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyon, çocukların yüzlerinde tebessüm bırakırken, birlikte geçirilen güzel anların hafızalarda yer etmesini sağladı.

Şirket Haberleri, Ayşe Hatun, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri Özen Grup’tan Çocuklara Anlamlı Destek: AHEV, Onur Market ve Özen Gross Bir Araya Geldi - Son Dakika

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