Son Dakika Haberleri: Özge Özder: Çok güzel tepkiler aldık
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Özge Özder: Çok güzel tepkiler aldık

30 dakika önce

Bir yıl aradan sonra "Mucize Doktor" dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu, "Bu dizi tam bir sosyal sorumluluk içeren bir proje oldu ve bu projede olmak beni çok mutlu etti.

Özge Özder: Çok güzel tepkiler aldık, System.String[]

Bir yıl aradan sonra "Mucize Doktor" dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu, "Bu dizi tam bir sosyal sorumluluk içeren bir proje oldu ve bu projede olmak beni çok mutlu etti. İçime sinen bir proje oldu. İzleyiciden de çok güzel tepkiler aldık" dedi.

Mucize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 
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