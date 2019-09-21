Özge Özder: Çok güzel tepkiler aldık
30 dakika önce
Bir yıl aradan sonra "Mucize Doktor" dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu, "Bu dizi tam bir sosyal sorumluluk içeren bir proje oldu ve bu projede olmak beni çok mutlu etti.
Bir yıl aradan sonra "Mucize Doktor" dizisiyle ekrana dönen ünlü oyuncu, "Bu dizi tam bir sosyal sorumluluk içeren bir proje oldu ve bu projede olmak beni çok mutlu etti. İçime sinen bir proje oldu. İzleyiciden de çok güzel tepkiler aldık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40
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