Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İBB davasının ilk duruşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Siber polisin hazırladığı raporda Çelik'in paylaşımına da yer verildi.

BAŞSAVCILIK TALİMAT VERDİ, SİBER POLİS RAPORLADI

Cumhuriyet'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasına ait duruşma görüntülerini paylaşan sosyal medya hesaplarının tespit edilmesi talimatını verdi. Talimat üzerine çalışma yürüten siber polis ekipleri, Çelik'in paylaşımının ekran görüntüsünü hazırladıkları rapora ekledi.

Çelik hakkında, TCK'nın 286. maddesi kapsamında duruşma sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kaydetme ve paylaşma suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

PAYLAŞIMDA DURUŞMA SALONUNDAN GÖRÜNTÜ

Soruşturmaya konu olan paylaşım, Çelik'in X hesabından 10 Mart 2026'da saat 00.15'te yapıldı. Paylaşımda, Silivri'deki duruşma salonunda çekildiği anlaşılan 13 saniyelik bir video yer aldı. Videoda salondaki izleyicilerin ve görevli jandarma personelinin görüntüleri bulunuyor. Paylaşım, ekran görüntüsünün alındığı sırada 62 bin kez görüntülenmişti.

ÇELİK'İN PAYLAŞIMI

Çelik'in videoyla birlikte paylaştığı mesaj şöyle:

"Teşekkürler İstanbul!

İstanbul'da her birini ziyaret ederek 9 Mart ve 18 Mart'taki buluşmalarımıza davet ettiğimiz siyasi partilerin değerli temsilcileri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri bugün Silivri'deydi.

Ülkemizin siyasi yelpazesinin her renginden, toplumun her kesiminden demokrasiye ve adalete sahip çıkmak için bizimle omuz omuza duranlara teşekkür ediyoruz.

Bu tarihi günde millet egemenliğini savunan tüm halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Hak ettiğimiz mutlu, özgür ve adil günlere hep birlikte kavuşacağız.

Birleşe birleşe kazanacağız!"