Özgür Özel'den Saran'a Destek

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması üzerine, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkındaki soruşturmayla ilgili bilgi aldı. Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran'a, bu kez jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltı işlemi yapılmasını provakatif ve düşmanca bulduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, konuyu yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.