Özgür Özel: Depremzedelerin Yüzde 30'u Hala Konteynerde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel: Depremzedelerin Yüzde 30'u Hala Konteynerde

02.02.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremzedelerin durumunu eleştirerek, geri kalan yüzde 30'un ne olacağını sordu.

'GERİYE KALAN YÜZDE 30 NE OLACAK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü öncesi, Osmaniye'deki programının ardından Gaziantep'e geçerek, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Özel, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, konteyner kentlerde bazı aileleri ziyaret etti. Evini, işini kaybetmiş depremzedelerin çare beklediklerini söyleyen Özel, "Depremin ardından bir yıl sonra konteynerlerde kimse kalmayacak denildi. Ben neredeyim; Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeyim. Bugün 3 yıl sonra yine konteyner kenti ziyarete geldim. Burada 4 bin 500 kişi yaşıyor. Oyu bana verin bir yıl içinde diyordu. Birinci yılda geldim Türkiye'de yüzde 2,4. Yani 100 depremzedenin 2,5'i girmiş 97,5'i dışarıdaydı. İkinci yıl yine geldim sözünü tuttu mu diye. Rakam yüzde 30. Depremzedenin yüzde 70'i dışarıdaydı. Üçüncü yıl oldu övünüyorlar. İnsan çatlar bununla övünülür mü? Bir yıl dediğin işi üç yılda tam yapmamışsın. Yüzde 70'ine anahtar dağıtmışsın bununla övünüyorsun. Geriye kalan yüzde 30 ne olacakö dedi.

'HESAP SANDIKTA VERİLECEK'

Siyaseti Ankara'da yapmadığını ve sahaya çıkıp vatandaşlarla görüştüğünü belirten Özel, "Depremzede perişan. Konteynerden çıkıyor aidat başlıyor, elektrik, su, doğal gaz başlıyor. Depremzede işsiz. Erdoğan'ı kızdırıyorum. Ankara'da otur, genel merkezli siyaset yap diyor. Ben oturmayıp sokağa çıkınca vatandaşın halini sorunca Türkiye'yi gezince bana kızıyor. Bana diyor ki depremde neredeydin. Şimdi Nurdağılılar söyledi, 3 gün buradaydım. 2 gün İslahiye'deydim. Sayın bakalım Erdoğan kaç kez gelmiş, ben kaç kez gelmişim. Bugün 50'nci ziyaretim deprem bölgesine. Erdoğan 38 kere gitmiş, neyle, 14 uçak, devletin bütün helikopterleriyle. 'CHP deprem turisti, bir kez geldiler, gittiler bir daha gören oldu mu?' diyor. Burada bu cevapları verenler konteynerlerin sahipleri. Partililer değiller. Peşin peşin sevinmesinler. Sandık geliyor hesap orada görülecekö diye konuştu.

Özel, konuşmalarının ardından konteyner kentte bulunan esnafı ziyaret etti.

Haber: Ahmet ATMACA-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Depremzedelerin Yüzde 30'u Hala Konteynerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:41
Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:53:08. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Depremzedelerin Yüzde 30'u Hala Konteynerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.