Özgür Özel, Emekli Öğretmeni Ziyaret Etti

(İZMİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Gülseren Hasyamanlar'ı İzmir Göztepe'deki evinde ziyaret etti.
İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "CHP Engellilik Çalıştayı"na katıldı.
Özel, daha sonra ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Gülseren Hasyamanlar'ı İzmir Göztepe'deki evinde ziyaret etti.
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