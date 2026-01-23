Özgür Özel, İmamoğlu\'na Cezaevinde Ziyaret Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Özel, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in, aynı suçtan yargılandığı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davayı izledi.

Duruşmanın ardından Özel, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, sabahın erken saatlerinde Silivri'ye gelerek, Ahmet Özer'in duruşmasına katıldığını söyledi.

Özel, Ahmet Özer'in ömrünü, Türkler ile Kürtlerin kardeşçe yaşaması mücadelesine verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu dava aynı zamanda Türkiye'de yürüyen süreç, Meclis'te çalışan komisyon, Suriye ve Türkiye'nin barışı, Türkiye'de iç cephenin güçlenmesi adına bundan sonra hep birlikte yarınlara güvenle adımlar atma ümidi duyan herkes için önemliydi. Sayın Bahçeli, Ahmet Özer'in kitabını gösteriyor 'İstifade ediyorum.' diye. Aynı kitabı gösteriyorlar 'kanıt' diye, 'terör örgütü propagandası, bilmem ne' diye. Meclis Başkanı kabul edecek, Ahmet Özer'den sürece katkı için Meclis Başkanı, MHP destek isteyecek. 'Terörsüz Türkiye' için yazdığı rapor Meclis Komisyonu'nda görüşülecek. Ahmet Özer'in yazdığı rapor Terörsüz Türkiye'ye katkı sağlayacak, Ahmet Özer'in kendisi terör örgütü üyesi olacak."

Ahmet Özer'in, CHP siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada yapılan iş sürece darbe girişimidir. Mahkeme kendini atayanları, kendine yetki verenleri tekzip etmiştir. Türkiye'de hukuk güvenliğinin kimse için olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kadar saçma iddialarla... 'Terör örgütü mensuplarıyla konuştun.' dedikleri kişilerle de, 'Para yolladın.' dediği 1500 lira, 1200 lira, 3 bin lira salça parası, süpürge parası, kira parası, aidat parası, bunların üstünden dinleyip, böyle ispatlanıp da ondan sonra ceza vermek neyin nesi? Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Esenyurt'un 'Bizi yönetsin.' dediği kişi kendisidir. Biz kayyum işini öyle ya da böyle orada bitireceğiz."

Özel, İmamoğlu'nun üniversite diploması hakkında süren davalara yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"AK Parti'nin kara rejiminin önünde düğme ilikleyenlerin günü geldiğinde verdikleri bu karardan pişman olacaklarını, utanacaklarını, savunamayacaklarını, yarın öbür gün o heyettekilerin çocukları hukuk okur, önlerine babalarının verdiği karar düşer bir gün, 'Baba sen bu kararları nasıl verdin ya?' sorusuna ne cevap verecekler, onlar düşünsün. Benim de Ahmet Özer'in de Ekrem İmamoğlu'nun da evlatlarına cevabını veremeyeceği bir soru yok. Onlar düşünsün evlatlarına ne cevap vereceklerini. Biz mücadeleye devam ediyoruz."