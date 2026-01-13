Özgür Özel, Rauf Denktaş'ı Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 14. yılı nedeniyle X hesabından anma mesajı paylaştı. Özel, mesajında şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyorum."
