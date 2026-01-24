Özgür Özel ve Bakanlardan Etkinlikler - Son Dakika
Özgür Özel ve Bakanlardan Etkinlikler

24.01.2026 00:21
CHP lideri ve bakanlar çeşitli miting ve açılış törenlerine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Uğur Mumcu'yu Anma Töreni" ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/12.30/Yalova/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Balıkesir/11.00/13.15/14.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şehir Hastanesine ziyarette bulunacak.

(Aydın/14.00/15.30/16.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda "Türk Dünyası Vizyon Belgesi Toplantısı"na, Kuruçeşme'de "22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına, Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir, Samsunspor-Kocaelispor ve Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.30/Samsun/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Serikspor-Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/13.30/Van/16.00)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta, Beyaz Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 18. hafta, 6 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Beşiktaş GAİN-Mersinspor ve TOFAŞ-Galatasaray MCT Technic maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Göztepe, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/14.00/16.00/19.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

8- EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımını konuk edecek.

(Bursa/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında, Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Trabzon/17.00)

***

Kaynak: AA

