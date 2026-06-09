Özgür Özel ve ekibi rotayı Genç Parti\'ye çevirdi iddiası siyaset kulislerini karıştırdı

Siyaset kulisleri, TV100 ekranlarında paylaşılan çarpıcı bir iddiayla çalkalanıyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel ve ekibinin, seçime girme hakkı bulunan Genç Parti'yi devralmak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Genç Parti lideri Burçin Şahindur ile yaptığı görüşmeyi aktaran Yarkadaş, CHP kanadından gelen bu hamleye verilen sert yanıtı gözler önüne serdi.

TV100’DE PERDE ARKASINI ANLATTI: "CEM UZAN'A ULAŞTILAR"

TV100 canlı yayınında konuşan Barış Yarkadaş, Özgür Özel’in ekibinden bazı isimlerin, Genç Parti’nin kurucu lideri Cem Uzan’a ulaştıklarını belirtti. Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre, CHP’li isimler Genç Parti yönetimine geçmek ve partiyi devralmak istediklerini iletti. Ancak Cem Uzan, aktif siyasetle ilgilenmediğini belirterek adres olarak partinin mevcut Genel Başkanı Burçin Şahindur’u gösterdi.

"72 İLDE ÖRGÜTLÜYÜZ, BU YÜZDEN BİZİ İSTİYORLAR"

Barış Yarkadaş’ın "Neden sizi istiyorlar?" sorusuna yanıt veren Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, partinin stratejik konumuna dikkat çekti. Şahindur, "Çünkü biz 72 ilde örgütlenmiş, seçime girme hakkını kazanmış bir partiyiz. Ayrıca merkez sağda duran bir siyasi çizgimiz var. Bu nedenle bizi tercih etmek istediklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇ PARTİ'DEN CHP'YE ŞOK YANIT: AKLANMADAN GELEMEZLER

Olası bir katılım durumunda tavırlarının ne olacağı sorulan Şahindur, Özgür Özel ve ekibine kapıları tamamen kapattı. CHP içindeki tartışmalara ve iddialara gönderme yapan Genç Parti lideri, zehir zemberek açıklamalarda bulundu:

"Bu kadar yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıya kalan insanlar, aklanmadan bizim partimize gelemezler. Bu kadar yolsuzluk iddiasının gölgesindeki bir yapıyla yan yana duramayız. CHP’nin genel başkanı bellidir. Biz, CHP’nin belli bir seçmen grubuna şirin görünerek oy almaya çalışan bir parti değiliz; onlara da benzemeyiz."

"KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDE ÇÖZÜLMELİ"

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, CHP’nin mevcut durumdan çıkış formülünü de açıklayarak, muhalefetin geleceğine dair uyarılarda bulundu. CHP'nin yaşadığı sorunları bir an önce Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çözmesi gerektiğini savunan Şahindur, toplumsal muhalefetin bu sorunlardan arınarak birleşmemesi halinde, bir sonraki seçimin de AK Parti karşısında kaybedilmesinin kaçınılmaz olduğunu iddia etti.