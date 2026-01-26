Özgür Özel ve Mahmut Arıkan'dan Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Arıkan, açıklama yaptı. Özel, 19 Mart 2025'ten bugüne kadar partisinin çok zor günler geçirdiğini vurgulayarak, "Tüm yaşadığımız zorluklarda ve acılarda ki kayıplarımız oldu, ilk telefon açan, ilk ziyaretimize gelen ve her zaman dayanışma gösteren Sayın Mahmut Arıkan'a ve 81 ilde CHP örgütleriyle tam bir dayanışma halinde, kardeşlik hukukuna bağlı olarak siyaset yapan tüm Saadet Partisi teşkilatına ben de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Türkiye'de çok daha güzel günlerde, umut dolu günlerde hep birlikte olmayı, birlikte siyaset yapmayı, birlikte çalışmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEYİ EN DİPTEYKEN ERKEN SEÇİME GÖTÜRDÜ'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili, "Sayın Bahçeli, erken seçime kapıyı açtığında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını başlatmıştı. Kendisi bir üçlü koalisyondaydı ve çok zorlukları olan bir koalisyondu. Deprem geçmişti ve büyük bir ekonomik kriz, çok katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordu. Hükümetinin en zor olduğu dönemde, ekonomik tedbirlerin sonuç vermeye başlayacağı, vatandaşın rahat edeceği, hükümete tepkinin azalacağı bir süreçte, en dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü. Adalet ve Kalkınma Partisi kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak, iktidarı oluşturan 3 partinin de baraj altı kalmasıyla, Türkiye'nin en köklü partilerinin baraj altı kalmasıyla, sadece 2 partinin barajı geçebildiği noktada, kuruluşunun üzerinden 13-14 ay geçtikten sonra tek başına iktidarı yakaladı. O gün, en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, bugün 2 çeyrek altın. Aradaki 6 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti. Bir emekli değil, her emekli, bir çeyrek altın değil, 6 çeyrek altın, bir kere değil, her ay kaybediyorlar. Bu süreci Sayın Bahçeli'nin erken seçim çağrısı başlattı" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİYE BÜYÜKLÜK YAPMAYACAĞINIZ BELLİYMİŞ'

Özel ayrıca, "Şimdi Sayın Bahçeli, milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanılamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime bugün kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak. Ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti'ye erken seçim kapısını aralayan AK Parti için en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor. O zaman ne diyelim? Sayın Bahçeli, biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. O gün öyle davranan bugün böyle davranıyorsa, emekliye bir büyüklük yapmayacağınız belliymiş zaten" açıklamasında bulundu.

'86 MİLYONUN HER BİRİNDE FARKLI SORUN VAR'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise emekli aylıklarına ilişkin, "Sadece en düşük emekli maaşına odaklanmanın birtakım gruplara da haksızlık olduğunu defaatle ifade ediyoruz. Kanun teklifimizde de prim ödeme günlerine göre kademeli olarak artışın olmasını ifade ettik. Tabii gözden kaçırılan eşi vefat eden emeklilerin maaş durumları var. Onların maaşına bir kesinti söz konusu. Engelli maaşlarında ciddi sıkıntılar var. Engellilere bakan insanların maaşlarında ciddi sıkıntılar var. Yaşlılık aylıklarında çok ciddi sıkıntılar var. 86 milyon insanın her birinde değişik problemler, değişik sorunlar var. Emekli maaşları sorunu, onlarca problemlerden sadece biri. Geride konuşulmayı bekleyen, Türkiye'de çözülmeyi bekleyen birçok sorun var. Biz de bunları dillendirmeye, gündemde tutmaya, iktidarı bu noktada harekete geçirmek için çalışma yapmaya devam edeceğiz" dedi.

