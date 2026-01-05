Özgür Özel: 'Yarın erken seçim olacakmış gibi sahada olun!' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel: 'Yarın erken seçim olacakmış gibi sahada olun!'

05.01.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerine erken seçim ihtimaline karşı sahada daha etkin olmalarını istedi.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yılın ilk kapalı grup toplantısında milletvekillerine "tempoyu yükseltme, vitesi artırma" mesajı vererek, "Sanki yarın erken seçim olacakmış gibi daha çok sahada olmamız gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde düzenlenen yılın ilk kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Saat 14.45'te başlayan toplantı yaklaşık beş saat sürdü. Gündemdeki gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmenin yapıldığı toplantıda Özel'in milletvekillerine "tempoyu yükseltme, vitesi artırma" mesajı verdiği öğrenildi. 40'a yakın milletvekilinin de söz aldığı toplantıda Özel, sahayla Meclis'in bir bütün olarak çalışması gerektiğini ve bunun CHP'yi iktidara götüreceğini söyledi. Edinilen bilgiye göre 2025 yılı için milletvekilerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özel, "Sanki yarın erken seçim olacakmış gibi daha çok sahada olmamız gerekiyor" dedi.

Toplantıda ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması konusu da ele alındı. Gündeme ilişkin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sunum yaptı. Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel Venezuela'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirme yaptı. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, TBMM'de çalışmalarına devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin bilgilendirmede bulundu.Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, TBMM'de çalışmalarına devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Parti kaynakları toplatıya ilişkin "Katılımcılık ilkesi açısından CHP diğer partilerden farklı bir yol katetti. Çünkü diğerleri milletvekillerinin görüşünü almıyor. Bizim derdimiz vatandaş. Vatandaşın üzerindeki bu sosyal, siyasal, ekonomik engelleri nasıl kaldırabiliriz bunun için çalışacağız. Vatandaşla bunu paylaşacağız. Daha fazla sahada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'Yarın erken seçim olacakmış gibi sahada olun!' - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:15:25. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: 'Yarın erken seçim olacakmış gibi sahada olun!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.