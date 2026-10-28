Özgür Özel\'den çok konuşulacak "İBB" çıkışı: Yakarım kendimi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'ye geçme ihtimaline ilişkin soruya beklenmedik bir yanıt verdi. CHP ile yeniden iş birliği yapıp yapmayacağı sorulan Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in kullandığı ifadeler, açıklamanın en dikkat çekici bölümü oldu.

İBB'NİN AK PARTİ'YE GEÇME İHTİMALİ SORULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e dikkat çekici bir soru yöneltildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e, İBB'nin AK Parti'ye geçme riski ortaya çıkarsa CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı soruldu. Soru, İstanbul'daki belediye yönetiminin geleceği kadar Yeni Parti lideri Özel'in CHP ile olası siyasi ilişkisini de gündeme getirdi. Ancak Özel, böyle bir durumda nasıl hareket edeceğine ilişkin somut bir yol haritası açıklamadı.

"YAKACAĞIM KENDİMİ!"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yöneltilen soruya sert ve dikkat çekici bir ifadeyle karşılık verdi. Özel'in yanıtı şöyle oldu: “Yakacağım kendimi! Sosyal medyada soruyorlar, "Hazır mısınız? Ne yapacaksın?" falan filan. Yakacağım kendimi, bunu mu istiyorsunuz?”