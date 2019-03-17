Özgürlük Kısa Sürdü... Fetö Borsasının Kilit İsmi Yeniden Tutuklandı
15 dakika önce
Özgürlük kısa sürdü.
Özgürlük kısa sürdü... FETÖ borsasının kilit ismi yeniden tutuklandı
Son çıktığı duruşmada tahliye olmuştu savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı
BURSA - Bursa
'da çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü verdiği iddia edilen ve Temmuz ayında yapılan operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan E.E.Ç. çıkarıldığı son mahkemede tahliye edilmişti. Bursa Cumhuriyet Savcılığı
tarafından yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan E.E.Ç. çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar görülen duruşmalarda peyderpey serbest bırakılırken, son duruşmada da örgüt lideri olduğu iddia edilen E.E.Ç. tahliye edildi. E.E.Ç'nin tahliye kararına mahkeme savcısı tarafından itiraz edildi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen E.E.Ç. aynı suçlamayla KOM ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.E.Ç. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
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