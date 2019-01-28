Son Dakika Haberleri: Özhan Market'ten İhsaniye'ye İkinci Mağaza

Özhan Market'ten İhsaniye'ye İkinci Mağaza

1 saat önce

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler, İhsaniye'ye ikinci şubesini açtı.

Özhan Market'ten İhsaniye'ye İkinci Mağaza, System.String[]
Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler, İhsaniye'ye ikinci şubesini açtı.

İhsaniye bölgesinde ikinci mağazasını açan Özhan, kalite ve güveni, müşteri memnuniyeti esasına dayandırıyor. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, İhsaniye mağazasında samimiyeti Bursalılara yansıtarak yeni dostlar edineceklerini dile getirdi. İbrahim Özhan, "Talepleri göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyulan noktalarda kontrollü bir şekilde yer almaya devam ediyoruz. Dostlarımızın yaşam kalitesini ileriye taşıyacak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. İhsaniye'deki yeni mağazamızda da güler yüzlü hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan marketler, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi kendi markalı birçok ürünü damak tadına sunuyor. İhsaniye mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fastfood ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Marketler zinciri, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne de sahip. Ayrıca yıl boyunca düzenlediği cazip kampanyalarla da vatandaşların yüzü gülüyor.

Bünyesine kattığı sertifikalar ile kalitesini tescilleyen market, müşterilerinden gelen taleplere cevap vererek gerçekleştirdiği kampanyalar neticesinde ev ekonomisine katkı sağlıyor. Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan marka, halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmalarıyla da ses getiriyor. Halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmalarıyla yıllardır çevre hassasiyeti, sokak hayvanları, kadın hakları gibi pek çok sosyal konuda projeler üretip, bu projelerle kamuoyunda farkındalık oluşturan başarılara imza atıp, otoritelerce pek çok ödüle layık görüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Yerel Seçim Kaosu Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi

Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:10:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhan Market'ten İhsaniye'ye İkinci Mağaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]