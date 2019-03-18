Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "5 Yıl Boyunca Durmadan Hizmet Edeceğiz"

Özhaseki: "5 Yıl Boyunca Durmadan Hizmet Edeceğiz"

52 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimini kazanması halinde 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğini ve seçmenin duasını almak için gece gündüz çalışacağını söyledi.

Özhaseki:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimini kazanması halinde 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğini ve seçmenin duasını almak için gece gündüz çalışacağını söyledi.

Özhaseki, partisince Sincan Spor Salonu'nda düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Programında yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet diledi.

Kendisinin de şehit torunu olduğunu ifade eden Özhaseki, "Elhamdülillah biz onların torunlarıyız. Sonuna kadar zaten hepimiz birer şehit adayıyız. Allah'ın izniyle de bu yoldan dönmek yok. Böyle gitmeye de kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak seçime hazır olduklarını ve belediye yönetimi konusunda işin ehli olduklarını kaydederek, "5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz. Sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:26 Kaynak: AA

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