Özhaseki: Su Parasını Zaten Mustafa Tuna Başkan Ucuzlattı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşı görüyorlar 'Sabah hepinize süt dağıtacağız' diyorlar.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşı görüyorlar 'Sabah hepinize süt dağıtacağız' diyorlar. Öbür tarafa diyorlar ki; 'Su paranızı ucuzlatacağım'. İyi de su parasını zaten Mustafa Tuna Başkan ucuzlattı. Tüm projen bitti mi senin? Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.



Ankara'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Çankaya Müftülüğü'ne bağlı cami dernek başkanları ve yöneticileriyle Maltepe'deki bir otelde bir araya geldi. Özhaseki, üzüldüğü şeyin, rakiplerinin projeler ortaya koyamaması olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar projelere bakacak, televizyonlarda izleyecekler, o sosyal medyada dalgaları, yalanları, iftiraları, küfürleri filan geçin. Oralar bir ayrı alem. Orada insanlar serbest kalınca kime söveceğini şaşırıyor, akşama kadar ona buna sallayıp geziyorlar. Oralara hiç bakmıyorum bile. Ama en azından çıkıp televizyonlarda derdimizi anlatmaya çalışıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz, sizler bunlara bakarak karar verirsiniz diye bir hayalim vardı benim. İnsanlara bakacaklar, geçmişteki başarılarına bakacaklar, 'Bunu yapabilir mi yapamaz mı?,' ona karar verecekler. Projelere bakacaklar. Öyle bir hayalim vardı benim. Aradan geçen birkaç ay içinde gördük ki; tam bir hayalmiş. Hiç kimse proje yayınlamadı, ne yapacağını da söylemiyor, ne projesinin olduğunu da bilmiyoruz. Bol laf kalabalığıyla, bir polemik ile sonra bulduğu herkese bir vaatle gezen adaylar çıktı karşımıza" şeklinde konuştu.



'ADAYLAR ÇIKIP PROJELERİNİ SÖYLEMEDİ'



Emeklilikte yaşa takılanların sorununun ancak kanunla çözülebileceğinin altını çizen Özhaseki, rakiplerini şöyle eleştirdi:



"Vatandaşı görüyorlar, 'Sabah hepinize süt dağıtacağız' diyorlar. Öbür tarafa diyorlar ki; 'Su paranızı ucuzlatacağım'. İyi de su parasını zaten Mustafa Tuna başkan ucuzlattı. Tüm projen bitti mi senin? Böyle bir şey olabilir mi? Anadolu'nun en ücra köşesindeki beldelerde belediye başkan adayları çıkıyorlar, proje yazıyorlar. Diyorlar ki; 'Bu bizim size 5 yıl boyunca yapacaklarımız. Biz bunları yapacağız. 5 sene sonunda bize hesap sorun'. Herkes o projelere bakıyor. Ankara'dayız, başkent, bizim gözde kentimiz, ekmeğimizi kazandığımız en büyük gurur kentimizdeyiz. Fakat 1-2 aday çıkıp da daha projelerini söylemedi."



'ANKARA'DA ADINI ANAMIYORLAR'



Seçimlerde ittifakların yarıştığını ve bunun uzlaşı kültürünün gelişmesi açısından faydalı olduğunu aktaran AK Partili Özhaseki, şunları kaydetti:



"Biz MHP ile meşru, aleni ve şerefli bir birliktelik yaptık. Açığa çıkıp ilan ediyoruz. Fakat karşımızdaki ittifakta bir gariplik var. Görünüşte CHP ile İYİ Parti ittifak yapmış gibi görünüyor; ama arkada da sakladıkları ufak bir şey daha var. Üstünü kapattıkları biraz allayıp, pullayıp söylemek istemedikleri, utandıkları bir ortak daha var. Hele hele Ankara'da bu mahcubiyet zirvede olduğu için hiç söylemiyorlar onu. İstanbul'da biraz söylüyorlar, Adana'da söylüyorlar, Ankara'da adını anamıyorlar. İttifak yaptıysanız deyin ki; 'Biz bu PKK'nın uzantısı olan lanet partiyle bir araya geldik ve ittifak yaptık', söyleyin. Evlatlarımızın katilleriyle bir araya geldiniz, söyleyin bunu hadi. Yoksa, 'Biz bu kan bulaşmış, haram adamlarla bir araya gelmeyiz' deyin, bunu da ilan edin. İkisini de söylemiyorlar. Asıl sıkıntı burada işte. Bize yutturacaklarını zannediyorlar. Ankara'daki seçmenin biraz daha milli, manevi değerlere bağlı olduğunu, saygılı olduğunu çok iyi biliyorlar."



'SAKLADIKLARI ORTAĞI ORTAYA ÇIKARMIYORLAR'



Ankara'nın kocaman bir Anadolu olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bütün şehirlerden insanlarımız buraya gelmişler, herkesin özel yaşamı farklı olabilir, muhafazakar veya modern bir yaşam tarzını tercih etmiş olabilir. Bu bizim başımızın tacı, karışamayız. Ancak özeline karışmamakla birlikte, herkesin milli ve manevi değerlere de çok saygılı olduğunu Ankara'da herkes biliyor. Ankara'daki seçmenin böyle bir özelliğini bildikleri için, o sakladıkları ortağı ortaya çıkarmıyorlar. Açık çağrıda bulunuyoruz; çıkın deyin 'Ortağımız burada, saklamıyoruz, HDP de meşru bir parti, biz de kol kola girdik, onunla ittifak yapıyoruz'. Veya deyin ki, 'Bu, PKK'yı lanetleyemeyen, arasına mesafe koyamayan bir partidir. Bunlardan gelecek kanlı oyu reddediyoruz'. İkisinden birini söyleyin ya. Ne yazık ki ikisini de söylemiyorlar. Çaktırmadan ikisini götürmeye çalışıyorlar. Böyle bir gariplikle baş başayız" diye konuştu.



'İŞİN BAŞINDAN BERİ UMUTLUYUM BEN'



AK Partili Özhaseki, program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anketleri değerlendiren Özhaseki, iki türlü anketin bulunduğunu, bunlardan birinin manipülatif, diğerinin ise gerçek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu anketler kadar önemli olan, gittiğiniz yerlerde size gösterilen ilgi. İnsanların sizi orada karşılamaları, anlattıklarınıza tepki vermeleri, olumlu veya olumsuz anlamda. Sokakta insanlar sizi bağrına basıyorsa, gittiğiniz yerlerde kötü tepki almıyorsanız, onlar size güzel söyler söylüyorsa, en büyük anket bu. Şimdiye kadar çok şükür, hiç kimseden ne beddua aldık, ne de kötü söz duyduk. 2 aydır hep ilgi gördük. Biz de onlara yapabileceklerimizi anlatıyoruz, doğruları söylüyoruz. Böyle olunca keyifli bir ortam sürüp gidiyor. İşin başından beri umutluyum ben. İlk günden beri olayı çok net gördüğümüz için çıkıp o moralle devam ediyoruz. Hamd olsun bir sıkıntımız yok. Umutlandığımız bir taraf da şurası; biz AK Parti ve MHP olarak oy oranımız, tabanımız belli. Niye ittifak yaptığımızı anlattığımız zaman da kimse itiraz etmiyor, haklı bir tabanımız var. Müthiş bir toplumsal mutabakat var, üzerinde ittifak ettiğimiz konularda. Onun üzerine karşıdan insanlar yöneldikçe, özellikle CHP'li seçmenler dönüp bizim anlattığımız projelere ilgi gösterdikçe daha çok umutlanıyoruz. Daha çok hoşumuza gidiyor, öyle devam ediyoruz."



- Ankara

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