Özlem Çerçioğlu Mazbatasını Aldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbatasını alırken; "Bu seçimin kaybedeni yoktur, Aydın kazanmıştır" mesajını verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbatasını alırken; "Bu seçimin kaybedeni yoktur, Aydın kazanmıştır" mesajını verdi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu, yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından mazbatasını Efeler Belediye Başkanı Seçilen Fatih Atay ile birlikte aldı. İl Seçimin Kuruluna büyük bir kalabalık eşliğinde gelen Çerçioğlu'na, CHP'li ilçe belediye başkanları da eşlik etti.



Mazbatasını alan Başkan Çerçioğlu, "Yorucu bir seçim dönemini hep birlikte atlattık. Seçimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Aydın halkına ediyorum. Seçim bitmiştir, bundan sonra hepimiz Aydın için çalışacağız. Ben buradan tüm rakiplerimize sesleniyorum; bu seçimin kaybedeni yoktur, Aydın kazanmıştır. Hepimiz tüm siyasi partiler birlikte el ele vererek Aydın halkına hizmet edeceğiz" dedi.



Mazbata töreninin ardından belediyeye geçen Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehter Takımı ve belediye personeli tarafından karşılandı. Burada bir teşekkür konuşması yapan Çeççioğlu, "Yüzde 54 oy alarak ikinci kez göreve seçildik. Bunda hepinizin büyük payı var. Ben bütün belediye personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da var gücümüzle Aydın için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Çerçioğlu ve beraberindekiler, etkinliğin son bölümünde Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu. - AYDIN

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