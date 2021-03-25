'Öznur' köpek hayata tutundu - Son Dakika

'Öznur' köpek hayata tutundu

25.03.2021 15:02
'Öznur' köpek hayata tutundu, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde vücudunda saçma yaraları olan ve omurilik bölgesinde ciddi hasarı bulunan köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevindeki operasyon ve tedavilerden sonra sağlığına kavuştu.

İzmir'in Urla ilçesinde vücudunda saçma yaraları olan ve omurilik bölgesinde ciddi hasarı bulunan köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevindeki operasyon ve tedavilerden sonra sağlığına kavuştu. Bazı veteriner hekimlerin yaşamının sonlandırılmasının uygun olacağı görüşünü verdiği "Öznur" köpek yürümeye başladı.

İzmir Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcisi Fernur Çapa, yaklaşık bir buçuk ay önce İzmir'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde vücudunun büyük bölümü saçma ile kaplanmış, omurilik bölgesinde ciddi hasarı bulunan ve yürüyemeyen köpek ile karşılaştı.

Yaralı köpek tedavi ettirilmek üzere Çapa tarafından en yakın hayvan kliniğine götürüldü ve köpeğin röntgeni çekildi. Röntgen sonucunda köpeğin durumu için yapılabilecek bir şey olmadığı ve yaşamının sonlandırılması gerektiği söylendi. Yaralı köpeğin yaşamının sonlandırılmasını istemeyen Çapa, birçok özel veteriner kliniklerine de başvurmasına rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile irtibata geçen Çapa, köpeği İzmir'den Muğla'ya getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevinde köpeğin vücudundaki saçmaların bir kısmı temizlendi ve kısmı felce yönelik sinir tedavisi yapıldı. Yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından iyileşen ve 'Öznur' adı verilen köpek sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

Yaman; "İlk başlarda yürüyemeyen köpek, tedavinin ardından koşmaya başladı"

Yaklaşık bir buçuk ay önce İzmir HAYTAP temsilcisi Fernur Çapa tarafından barınağa yaralı bir köpek getirildiğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli Dr. Veteriner Hekim Özgür Yaman, "Köpeğin vücudunun tamamının saçmalar ile kaplanmış, omurilik bölgesinde de ciddi problemi olduğunu belirledik. Teşhisimizin ardından imkanlarımız dahilinde köpeğe müdahale etmeye karar verdik. İlk önce vücudundaki saçmaların bir kısmını temizledik, ardından kısmi felce yönelik sinir tedavisine başladık. Küçük bir omur ameliyatının ardından da güzel sonuçlar almaya başladık. Sürekli sürünen ve arka diz bölgelerinde sürünmekten dolayı yaralar oluşan köpek tedavilerimizin ardından yürümeye başladı. Birkaç haftaya daha da iyi olacak. Öznur adını verdiğimiz köpeğimize tedavisi tamamlandıktan sonra bir aile bulup sahiplendireceğiz" dedi.

Çapa; "Sesimizi Muğla Büyükşehir Belediyesi duydu"

'Öznur' adı verilen köpeği bulduklarında ölmek üzere olduğunu belirten İzmir HAYTAP temsilcisi Öznur Çapa, şunları ifade etti: "Köpeğimizi İzmir ili Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde bulduğumuzda belden aşağısı tutmuyordu ve yürüyemiyordu. Köpeği tedavi ettirmek için hayvan kliniğine götürdük. Röntgeni çekilen köpeğimiz için yapılacak bir şey olmadığı söylendi. Bunun üzerine birçok özel veteriner kliniğinden arkadaşımıza başvurduk. Köpeğin röntgen çekimleri yapıldı ve yeniden değerlendirildi. Özel kliniklerde kimisi çok yüksek ücretler istedi, kimisi ise biz bu operasyonu yapamayız dediler. Bu süreçten sonra sesimizi Muğla Büyükşehir Belediyesi duydu. Muğla Büyükşehir Belediyesine ait veteriner hekimler imkanları dahilinde köpeğin tedavisini yapıp köpeğe ikinci bir hayat vermek istediklerini söylediler. Bunun üzerine köpeğimizi İzmir'den Muğla'ya getirdik. Köpeğimiz yapılan operasyon ve tedavilerinin ardından artık ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor. Sağlığı gün geçtikçe de daha iyiye gidiyor. Birçok yerde yaşamına son verilme kararı alınan köpeğimize ikinci bir hayatın verilmesi imkanını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerine ve Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

'Öznur' köpek hayata tutundu
'Öznur' köpek hayata tutundu
'Öznur' köpek hayata tutundu
'Öznur' köpek hayata tutundu

Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Muğla, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Öznur' köpek hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw: Bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış Sosyal medyada not bırakıp intihar eden esnaf, sesini duyurmaya çalışmış Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı         
13:28
Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir Dünya ticaretini bekleyen büyük tehlike! Karaya oturan gemi nedeniyle Süveyş Kanalı haftalarca kapalı kalabilir         
12:59
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak         
11:49
Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi         
11:42
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş Evinde intihar eden adamın ölmeden önce yaptığı paylaşım ortaya çıktı: Dayanacak gücüm kalmadı, sonum böyleymiş         
08:26
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 15:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Öznur' köpek hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei