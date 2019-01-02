Öztürk, Kampta Takıma Katıldı
1 saat önce
Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk ile anlaştı.
Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak
Kömürspor tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk
ile anlaştı.
Zonguldak Kömürspor, Mehmet Öztonga
'nın ardından Mustafa Öztürk ile de anlaştı. Bir süredir temasta olduğu 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile her konuda anlaşan Kırmızı-lacivertli takım, tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk'ü kadrosuna kattı. Yeni Orduspor
ile bağlarını koparan Öztürk, Zonguldak Kömürspor'un Antalya
kampına katıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:22 Kaynak: İHA
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