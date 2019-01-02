Son Dakika Haberleri: Öztürk, Kampta Takıma Katıldı

Öztürk, Kampta Takıma Katıldı

1 saat önce

Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk ile anlaştı.

Öztürk, Kampta Takıma Katıldı, System.String[]
Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk ile anlaştı.

Zonguldak Kömürspor, Mehmet Öztonga'nın ardından Mustafa Öztürk ile de anlaştı. Bir süredir temasta olduğu 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile her konuda anlaşan Kırmızı-lacivertli takım, tecrübeli oyuncu Mustafa Öztürk'ü kadrosuna kattı. Yeni Orduspor ile bağlarını koparan Öztürk, Zonguldak Kömürspor'un Antalya kampına katıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Mehmet Öztonga, Mustafa Öztürk, Zonguldak, Spor
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