Öztürk: Zamlar Enflasyona Yenik Düştü - Son Dakika
Öztürk: Zamlar Enflasyona Yenik Düştü

07.02.2026 10:33
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, "20 bin liranın yüzde 5'i bin liradır. Verdikleri zam da zaten o kadar civarındaydı. Daha emeklinin maaşına yansımadan enflasyonla parayı geri aldılar" dedi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) –

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, "20 bin liranın yüzde 5'i bin liradır. Verdikleri zam da zaten o kadar civarındaydı. Daha emeklinin maaşına yansımadan enflasyonla parayı geri aldılar" dedi.

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı'nda düzenlenen İstişare Toplantısına katılan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk gündem ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, şunları söyledi:

"Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,79 olarak açıklandı. En düşük emekli maaşını 18 bin küsur liradan 20 bin liraya çıkardılar. Bu da bin 200–bin 300 liralık bir artış demek. 20 bin liranın yüzde 5'i bin liradır. Verdikleri zam da zaten o kadar civarındaydı. Daha emeklinin maaşına yansımadan enflasyonla parayı geri aldılar. Beş yıl önce en düşük emekli maaşı alan kişi sayısı yaklaşık 1 milyon 300 bindi, şu anda 4 milyon 900 bine çıktı. 20 bin 100 ya da 20 bin 300 lira alan emekliye verdikleri zam yansımadı bile. Kök maaşlarda yapılmayan yansımalar her geçen gün bu makası da daraltmakta ve iç huzuru da bozmakta."

"Türk milleti bunu kabul etmez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için dile getirdiği "Umut Hakkı"na ilişkin görüşlerini açıklayan  Öztürk, şöyle konuştu:

"Cümlenin bütününü biliyorum. Sadece bir kısmı öne çıkarılıyor ama açıklamanın hemen öncesinde Türk milleti için çarpan yürekleri 'çamur zihniyeti' olarak tanımlıyor. Bunu herkes görsün. Bir yandan 'Umut Hakkı' istedikleri kişi, geçmişte bebeklerimize bile yaşam hakkı tanımayan bir köpekten bahsediyor. Isparta'nın caddelerinde, bulvarlarında hiç mi şehit ismi yok? Yarın bu kişiyi barış güvercini gibi gösterip caddelere, bulvarlarda da ismini mi koyacaklar? Böyle bir dünya yok. Türk milleti bunu kabul etmez. O kişi bırakın umut hakkını, mezara gidinceye kadar biz bu davanın temsilcileri olarak her koşulda Meclis'te mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

