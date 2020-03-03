Paderborn Belediyesinden Beylikdüzü'ne ziyaret - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi kardeş şehir olma yolunda adımlar attığı Paderborn Belediyesini Beylikdüzü'nde ağırladı.



Beylikdüzü Belediyesi ile Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn Belediyesi arasında ilk adımları 2018 yılında atılan kardeş şehir projesi kapsamında Paderborn heyeti Beylikdüzü'ne bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediyesinin 2018 ve 2019 yıllarının Ekim aylarında Paderborn'a gönderdiği heyet son ziyarette; belediye yönetimi, kaymakamlık ve siyasi partiler ile görüşmeler sonrası Beylikdüzü ilçesi ve belediyesini tanıtarak üç proje alanı gezmişti. İki belediyenin bilim, kültür sanat ve daha pek çok alanda ortak masalar kurarak yenilikçi projelere imza atmak adına sürdürdüğü süreçte Paderborn heyeti ziyaretlerinde Beylikdüzü'nün önemli noktalarından olan Yaşam Vadisi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezdi.



Kardeş şehir olma yolunda adımlar atılıyor



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile de bir araya gelen heyet bu buluşmada Paderborn'u tanıtan sunumlar gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında iki belediyenin karşılıklı etkileşim ve temaslarla hayata geçireceği projeler değerlendirilirken kardeş şehir sürecinin ilerletilmesi ve sonraki aşamaları da görüşüldü. Paderborn Belediye Başkan Yardımcısı Martin Pantke ve Kaymakam Yardımcısı Wolfgang Weigel beraberindeki heyette; Paderborn Belediyesi Meclis Üyeleri, Paderborn Belediyesi Uyum Meclis Başkanı ve Alman Türk Toplumu Dernek Başkan Yardımcısı Recep Alpan, Alman Türk Toplumu Yönetim Kurul üyesi Nizamettin Barutçu, Sosyal Demokrat Parti Meclis Üyesi Ayhan Demir ve Yeşiller Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Afifa Lüthen de yer aldı.



Şehit askerler için yürüdüler



Paderborn heyeti, aynı zamanda İdlib'de şehit olan askerler için Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın çağrısıyla düzenlenen sessiz yürüyüşe de katıldı. Başkan Çalık ve belediye meclisinin gerçekleştirdiği yürüyüş sonrası Belediye Başkanı Çalık'ı makamında ziyaret eden heyet şehrin beşeri, ekonomik ve fiziki yapısını anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Paderborn Belediye ve kaymakamlığını temsilen hediyeler takdim eden heyete Başkan Çalık ise Beylikdüzü'nü temsil eden hediye ve Atatürk takvimi takdim etti. - İSTANBUL