Pakdemirli: "Ege'nin geliştirdiği tohumlar, Ege'nin topraklarıyla buluşuyor" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen "Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni"ne katıldı. (2)

"Dağıtımını yaptığımız Alper çeşidi fiğ tohumu ve Sarı çeşidi yulaf tohumu Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafından geliştirilen çeşitlerdir. Dolayısıyla, yerli ve milli tohumlarımız, Ege'nin geliştirdiği tohumlar, Ege'nin topraklarıyla buluşuyor"