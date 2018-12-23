Son Dakika Haberleri: Paketler Halinde Eroin Ele Geçirildi

Paketler Halinde Eroin Ele Geçirildi

4 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan operasyonda, 25 parça paket halinde eroin ele geçirildi.

Paketler Halinde Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan operasyonda, 25 parça paket halinde eroin ele geçirildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çamköy Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 25 parça paketlenmiş eroin ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:02 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titremelidir Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:41:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paketler Halinde Eroin Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]