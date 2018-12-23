Paketler Halinde Eroin Ele Geçirildi
4 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan operasyonda, 25 parça paket halinde eroin ele geçirildi.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde yapılan operasyonda, 25 parça paket halinde eroin ele geçirildi. Fethiye Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çamköy
Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 25 parça paketlenmiş eroin ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:02 Kaynak: AA
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