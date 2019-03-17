Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı: "Pakistanlı Şehitler Ödüllendirilecek"

Pakistan Başbakanı: "Pakistanlı Şehitler Ödüllendirilecek"

45 dakika önce

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Yeni Zelanda saldırısında öldürülen 9 Pakistan vatandaşına milli ödül verileceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı:
Pakistan Başbakanı Imran Khan, Yeni Zelanda saldırısında öldürülen 9 Pakistan vatandaşına milli ödül verileceğini söyledi.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında teröriste engel olmaya çalışırken defalarca kurşunlara hedef olan Pakistanlı Naeem Rashid, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, cuma günü Yeni Zelanda'da 2 camiye olan saldırıda 9 Pakistan vatandaşın öldüğünü açıkladı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, saldırganı durdurmak için hayatını feda eden Mian Naeem Rashid ve diğer şehitlerine milli ödül ve ailelerine olabildiğince destek verileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua ise Yeni Zelanda Büyükelçisi Hamish MacMaster ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. MacMaster, Christchurch'teki terörist saldırıda yaşanan can kaybı için başsağlığı diledi. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Pakistan, 3. Sayfa
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