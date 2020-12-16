Pakistan'da 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anılıyor - Son Dakika

Pakistan'da, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anma törenleri düzenleniyor.

Başta Peşaver halkı olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin hafızalarda olduğu ve dualarla anıldığı vurgulandı.

Açıklamada, 16 Aralık'ın tüm ulusu bir araya getirdiği kaydedildi.

Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser ise 16 Aralık'ın Pakistan'ın tarihindeki en karanlık gün olduğunu belirtti.

Sosyal medyada aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu binlerce kişi 16 Aralık ile ilgili mesajlar paylaştı.

Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 148 kişi hayatını kaybetmişti.