Pakistan'da Barış Komitesi Üyelerine Saldırı

13.01.2026 15:33
Hayber Pahtunhva'da düzenlenen saldırıda 4 barış komitesi üyesi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda bölgesel barış komitesi üyesi 4 kişi öldürüldü.

Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletin Bannu şehrindeki Hoed semtinde hareket halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Pusu tipi saldırıda aynı araçta bulunan bölgesel barış komitesi üyesi 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, barış komitesi üyelerinin Gulbadin Landai Dak bölgesinden yerel düzeyde bir toplantıdan döndüğü sırada oldu.

"Terörizme karşı kararlı duruş"

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Militanların korkakça eylemleri, ulusun terörizme karşı kararlı duruşunu sarsamaz." ifadesini kullandı.

Kasım 2025'te Bannu'da bir barış komitesi ofisine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldürülmüştü.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

