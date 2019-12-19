Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü

6 saat önce

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Pakistan'ın Khyber-Pakhtunkhwa ilinin Lakki Marwat bölgesinde, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden grubu hedef alan bir intihar bombacısı kendini havaya uçurdu. Bölge Polis Memurluğu (DPO) tarafından yapılan açıklamada, bombalı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Lakki Marwat Komiser Yardımcısı Jehangir Azam Wazir, bölgede çocuk felci aşısı yapan sağlık görevlilerinin patlamanın meydana geldiği bölgeden 3 kilometre uzakta olduğunu belirtti. Wazir, çocuk felci aşısı uygulamasının geçici olarak askıya alındığını, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından aşı uygulamasına devam edileceğini dile getirdi. Canlı bomba saldırısına yönelik soruşturma başlatıldı.


Öte yandan dün eyaletin Aşağı Dir kentinde, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu 2 polis hayatını kaybetmişti. - PEŞAVER

Pervez Müşerref, Cumhurbaşkanı, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'düşen yaprak' yanıtı: Biz bahar görüyoruz Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı

Son Dakika Haberleri
21:52 ABD'de Temsilciler Meclisi'nde onaylanan azil maddelerinin Senato'ya gönderilmemesi tartışılıyor - Son Dakika Haber
21:51 TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı - Son Dakika Haber
21:44 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü -2 - Son Dakika Haber
21:42 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü -1 - Son Dakika Haber
21:40 Trump'ın azil süreci: ABD tarihinde azil süreçleri hangi tarihi kavşaklarda gerçekleşti? - Son Dakika Haber
21:28 Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:57:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da canlı bomba saldırısı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]