Pakistan'da dolmuş kanala düştü: 20 ölü - Son Dakika

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde, içerisinde düğünden dönenlerin bulunduğu dolmuş kanala düştü.

Pakistan 'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde üç tekerlekli "çinçi" adı verilen dolmuşun kanala düşmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

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