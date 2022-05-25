Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale - Son Dakika
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Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale

25.05.2022 20:51

Pakistan'ın Lahor ve Karaçi kentlerinin ardından başkent İslamabad'da da sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçilerine polis müdahale etti.

Pakistan'ın Lahor ve Karaçi kentlerinin ardından başkent İslamabad'da da sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçilerine polis müdahale etti.

Pakistan'da birçok kentte sokağa inen eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçilerine polisin sert müdahalesi devam ediyor. Lahor ve Karaçi'nin ardından başkent İslamabad'da da PTI destekçilerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çıkan olaylarda göstericiler, başkentte ağaçları ve araçları ateşe verdikleri bildirilirken, yangınlara müdahale için bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de PTI destekçileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale
Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale
Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale
Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale
Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale
Pakistan'ın eski Başbakanı Khan'nın destekçilerine İslamabad'da müdahale

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Kaynak: İHA

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