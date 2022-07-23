Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri Pencap'taki seçimi protesto için sokağa indi

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Pencap'taki başbakanlık seçiminin protesto edilmesi için yaptığı çağrı sonrası ülkenin çeşitli şehirlerinde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi destekçileri sokaklara indi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaletindeki başbakanlık seçiminde ittifak kurduğu partinin milletvekillerinin oylamaya dahil edilmemesi sonrası seçimi kaybeden İmran Han, televizyonlardan açıklamada bulundu.

Han, Pencap meclisinde yaşanan olaydan ötürü "şok olduğunu" belirterek milletvekillerinin alınıp satıldığını öne sürdü. Bu durumdan Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari'yi sorumlu tutan Han, vatandaşları protesto gösterisi düzenlemeye çağırdı.

PTI liderinin protesto çağrısının ardından İslamabad, Lahor, Karaçi, Peşaver, Sialkot, Multan ve daha birçok şehirde Han'ın destekçileri gösteri düzenlemek için sokaklara indi. Ülkenin çeşitli şehirlerinde yapılan gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görseller de Peşaver'deki protestocuların Kolordu Komutanlığı önünde toplandığı görüldü.

10 vekil oylamadan düşürülmüştü

Lahor Yüksek Mahkemesinin 30 Haziran'da Pencap'ta başbakanlık seçimi için oylamanın tekrarlanmasına karar vermesinin ardından mecliste dün seçim yapılmıştı.

Oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

PTI ise konuyu mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.