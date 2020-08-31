Pakistan'da operasyon düzenleyen askerlere saldırı - Son Dakika

Pakistan'ın kuzeybatısında Afganistan sınırında operasyon yürüten Pakistan askerlerine düzenlenen saldırıda 3 asker öldü.
Pakistan ordusu, olayın, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana geldiğini duyurdu.
Askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada, 3 Pakistan askeri yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:25 - Kaynak: AA
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