Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Yolcu Otobüsüne Damperli Kamyon Çarptı: 6 Ölü, 21 Yaralı

Pakistan'da Yolcu Otobüsüne Damperli Kamyon Çarptı: 6 Ölü, 21 Yaralı

52 dakika önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Huzdar kentinde hareket halindeki bir yolcu otobüsüyle damperli kamyon çarpıştı.

Pakistan'da Yolcu Otobüsüne Damperli Kamyon Çarptı: 6 Ölü, 21 Yaralı, System.String[]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Huzdar kentinde hareket halindeki bir yolcu otobüsüyle damperli kamyon çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinden Ketta şehrine hareket eden bir yolcu otobüsü, yük dolu bir damperli kamyonla çarpıştı. Belucistan eyaletinde bulunan Huzdar kentinde gerçekleşen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Huzdar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, yaralıların yakındaki bir kasabadaki sağlık ocağına kaldırıldığı bildirildi. Ancak yerel kaynaklar, sağlık ocağının yeterli kapasitede olmadığını belirtti.

Polis, kaza hakkında inceleme başlattı. - BELUCİSTAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:57 Kaynak: İHA

Ketta, Karaçi, Pakistan, 3. Sayfa
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