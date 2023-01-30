Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 32'ye yükseldi

30.01.2023 17:28

Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camide namaz esnasında cemaatin arasına giren kişinin kendisini patlattığı saldırıda bilanço giderek artıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye, yaralı sayısı ise 150'ye yükseldi. Olayla ilgili büyük bir güvenlik açığı olduğunu kabul eden yetkililer patlama anında camide yaklaşık 400 polisin olduğunu ve çok sayıda polisin patlama nedeniyle enkaz altında kaldığını duyurdu. Hayber Pahtunhva Valisi Haji Ghulam Ali ise halkı kan bağışı yapmaya çağırdı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırısında bilanço netleşiyor.

Pakistan'daki intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 32'ye yükseldi

YARALI SAYISI DA 150'YE YÜKSELDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, namaz kılan cemaatin arasına giren kişinin kendini patlattığı saldırıda can kaybının 32'ye, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiği belirtildi.

Pakistan'daki intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 32'ye yükseldi

"GÜVENLİK AÇIĞI OLDUĞU AŞİKAR"

Polis Ejaz Khan enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini söylerken, "Bir güvenlik açığı olduğu aşikar. Şu an için kurtarma çalışmalarına yoğunlaştık. Kesin olarak söyleyemeyiz ama caminin içinden patlayıcı kokusu geliyor" dedi.

Pakistan'daki intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 32'ye yükseldi

ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA POLİS VAR

Polislerin yoğun olarak gittiği camide, olay anında yaklaşık 300 ila 400 polisin bulunduğunu ifade eden Khan, enkaz altında kalan çok sayıda polis olduğunu da sözlerine ekledi.

Pakistan'daki intihar saldırısında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 32'ye yükseldi

HALKI KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET ETTİLER

Hayber Pahtunhva Valisi Haji Ghulam Ali, halkı kan bağışı yapmaya çağırarak, "Bu polisler için büyük bir iyilik olur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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