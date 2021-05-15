Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1531 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 874 bin 751'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 83 artışla 19 bin 467'ye, iyileşenlerin sayısı 783 bin 480'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayılarında son birkaç gündür azalma yaşanıyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 385 artarak 1 milyon 736 bin 670'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artarak 47 bin 967'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 181 artarak 1 milyon 597 bin 67'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 4 bin 140 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 466 bin 330'a yükseldi.

Bugün 3 bin 432 kişi daha virüsü yenerken iyileşenlerin sayısı 422 bin 329 oldu.

Son 24 saatte 44 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1866'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 422 artarak 680 bin 242'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 93 artışla 11 bin 489'a yükseldi.

Son bir günde 101 bin 290 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 324 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1231 kişi yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi görüyor.