Pakistan'ın İklim Hedefleri İçin 565,7 Milyar Dolar Gerekiyor

15.01.2026 12:17
Pakistan, 2035 iklim hedeflerine ulaşmak için 565,7 milyar dolarlık yatırım gerektiğini açıkladı.

Pakistan'ın, 2035'e kadar belirlenen iklim hedeflerine ulaşması 565,7 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Yurtdışı Yatırımcılar Ticaret ve Sanayi Odası (OICCI), Pakistan Yeşil Taksonomisi (PGT) ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Açıklama Kılavuzları konulu program düzenledi.

Üst düzey iş insanları ve sektör yetkililerinin katıldığı ve ülkenin iklim hedeflerinin ele alındığı programın ardından OICCI'den yapılan açıklamada Pakistan Merkez Bankasının (SBP) 2024'te sunduğu PGT kapsamındaki çevre hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ülkenin 565,7 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Çevre hedefleri arasında sera gazı emisyonlarının yüzde 17 koşulsuz ve yüzde 33 koşullu azaltılması, elektrikli araç kullanımında yüzde 30'luk artış ve yenilenebilir enerjiye yüzde 60 geçiş yer alıyor.

Açıklamada, ESG Açıklama Kılavuzu'nun yayınlanması ve listedeki firmaların PGT ile uyumlu hale getirilmesinin sürdürülebilirliğin belgelenmesini güçlendirmek, şeffaflığı artırmak ve Pakistan'ın iklim geçişiyle çevre taahhütlerini desteklemek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

PGT, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir su kullanımı, ekosistemin korunması, kirliliğin önlenmesi, arazi idaresi gibi konularda hedeflerin belirlenmesi için bir sınıflandırma sistemi ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

Pakistan'ın İklim Hedefleri İçin 565,7 Milyar Dolar Gerekiyor
