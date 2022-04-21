Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi

21.04.2022 08:03

Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi

ANKARA - TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistanlı uyruklu bir kişi hakkında yapılan adli işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Mart 2022 tarihinde TikTok platformu üzerinden kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N. M. isimli yabancı yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında yapılan adli işleme müteakip Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Yabancı, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde 19.04.2022 tarihinde İstanbul'da havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.

Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi

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Pakistan, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi - Son Dakika
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