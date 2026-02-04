Pakistan ve Kazakistan'dan 37 Anlaşma

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, petrol, madencilik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 37 anlaşmaya imza attı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, Pakistan'a ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Tokayev ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Taraflar görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında enerji, madencilik ve denizcilik gibi sektörleri kapsayan çok sayıda anlaşmayı imzaladı.

Toplantıda konuşan Pakistan Başbakanı Şerif, Tokayev ile gün boyu verimli görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, temasların ardından 37 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut 250 milyon dolardan gelecek yıl 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Şerif, enerji ve altyapı başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarının değerlendirileceğini söyledi.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası meselelerde barışçıl çözüm vurgusu yaparak Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm yönündeki çabalara desteklerini yineledi.