Son Dakika Haberleri: Pakistan ve Malezya ile siber güvenlik alanında iş birliği yapılacak
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Pakistan ve Malezya ile siber güvenlik alanında iş birliği yapılacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Pakistan ve Malezya'daki ilgili kuruluşlar arasında siber güvenlik alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Pakistan ve Malezya ile siber güvenlik alanında iş birliği yapılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Pakistan ve Malezya'daki ilgili kuruluşlar arasında siber güvenlik alanında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni, ATO Congresium'daki 4. Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokolleri, Türkiye adına SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Pakistan adına bu ülkenin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kashif Kifayat, Malezya adına CyberSecurity Malaysia Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Mohd Azumi bin Mohamed imzaladı.

İsmail Demir, protokollerin kardeş ülkeler Pakistan ve Malezya ile iş birliğinde yeni ufuklar açması temennisinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, İsmail Demir, Pakistan, Malezya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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