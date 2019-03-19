Son Dakika Haberleri: Paladyum Fiyatları 1,586 Doları Aşarak Rekor Tazeledi

Paladyum Fiyatları 1,586 Doları Aşarak Rekor Tazeledi

36 dakika önce

– Değerli metaller Salı günü yükselişe devam ederken, paladyum, otomotiv sektöründen gelen kuvvetli talep etkisiyle, yeni bir rekor kırarak 1,586.6 dolara kadar yükseldi.

Paladyum Fiyatları 1,586 Doları Aşarak Rekor Tazeledi, System.String[]
– Değerli metaller Salı günü yükselişe devam ederken, paladyum, otomotiv sektöründen gelen kuvvetli talep etkisiyle, yeni bir rekor kırarak 1,586.6 dolara kadar yükseldi.

En büyük paladyum tedarikçisi olan Rusya'nın değerli metaller için altı aylık geçici bir hurda ve atık ithalatı yasağı planladığını duyurmasıyla, yedi yıldır arzın üzerinde talep gören paladyum fiyatları üst üste ikinci gün yeni rekor düzeyine ulaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:45 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Ekonomi
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