Son Dakika Haberleri: Palandöken Belediyespor Zirveyi Korudu

Palandöken Belediyespor Zirveyi Korudu

1 saat önce

Palandöken Belediyespor, evinde konuk ettiği Yozgat Sorgun Belediyesor'u 3-2 yendi.

Palandöken Belediyespor Zirveyi Korudu, System.String[]
Palandöken Belediyespor, evinde konuk ettiği Yozgat Sorgun Belediyesor'u 3-2 yendi.

Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B grubundaki Palandöken
Belediyespor ile Yozgat Sorgun Belediyespor, kentteki Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılamada, ilk set 23-25 sayı ile Yozgat Sorgun Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci
set ise Palandöken Belediyespor'un 25-22 skor üstünlüğü ile sona erdi ve setlerde
durum 1-1 oldu.

Üçüncü seti de Palandöken Belediyespor 25-22 kazanırken dördüncü seti Sorgun Belediyespor 16- 25 kazandı.

Beşinci seti 15-9 sayı üstünlüğü ile tamamlayan Palandöken Belediyespor, müsabakayı 3-2 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:23 Kaynak: AA

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