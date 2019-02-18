Palandöken Belediyespor Zirveyi Korudu
1 saat önce
Palandöken Belediyespor, evinde konuk ettiği Yozgat Sorgun Belediyesor'u 3-2 yendi.
Palandöken Belediyespor
, evinde konuk ettiği Yozgat Sorgun
Belediyesor'u 3-2 yendi.
Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Voleybol Federasyonu
Erkekler 1. Lig B grubundaki Palandöken
Belediyespor ile Yozgat Sorgun Belediyespor
, kentteki Recep Tayyip Erdoğan
Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı.
Karşılamada, ilk set 23-25 sayı ile Yozgat Sorgun Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci
set ise Palandöken Belediyespor'un 25-22 skor üstünlüğü ile sona erdi ve setlerde
durum 1-1 oldu.
Üçüncü seti de Palandöken Belediyespor 25-22 kazanırken dördüncü seti Sorgun Belediyespor 16- 25 kazandı.
Beşinci seti 15-9 sayı üstünlüğü ile tamamlayan Palandöken Belediyespor, müsabakayı 3-2 kazandı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:23 Kaynak: AA
Milan'ın 35 Milyon Euroluk Transferi Krzysztof Piatek Durdurulamıyor
68'inci NBA All-Star Maçını LeBron James'in Takımı Kazandı
Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü
Trabzonsporlu Rodallega'dan Taraftara: Yakında Ayrılıyorum