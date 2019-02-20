Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Çocuklarımız Okullarda Emin Ellerde"

Palandöken: "Çocuklarımız Okullarda Emin Ellerde"

53 dakika önce

Ankara Kantinciler Odasının yeni hizmet binasının açılışını yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara genelinde Kantinciler Odasına kayıtlı bine yakın kantinci esnafımız var. Yani kantincilerimizin titiz davranışları ile çocuklarımızın emin ellerdeler.

Palandöken:
Ankara Kantinciler Odasının yeni hizmet binasının açılışını yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara genelinde Kantinciler Odasına kayıtlı bine yakın kantinci esnafımız var. Yani kantincilerimizin titiz davranışları ile çocuklarımızın emin ellerdeler. Aileler kesinlikle hiçbir endişe ve şüpheye düşmesin" dedi.

Ankara Kantinciler Odasının açılışında konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımız 'müşteri veli nimetimizdir' düsturundan hareket ederek kendi yemediğini müşterisine yedirmez. Ankara genelindeki okullarımızda Kantinciler Odasına kayıtlı yaklaşık olarak bine yakın esnaf bulunmaktadır. Kantinci esnafımız, okullardaki tüm çocukları kendi çocuğu gibi görerek sağlıklı ve hijyenik gıda satışı yapmaktadır. Ailelerimizin içi her zaman rahat olsun" diye konuştu.

Açılışta konuşan Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Kaya ise açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e açılış anısına plaket takdim etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:54 Kaynak: İHA

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