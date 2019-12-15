Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser - Son Dakika

Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser

7 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar yağışı altında konser verdi.

Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar yağışı altında konser verdi. Grubun solisti Harun Tekin üşüyen ellerini zaman zaman gitar çalmayı bırakıp cebine koyarak ısıttı. Grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de düzenlen ICEBREAK festivalin son gününde Mor ve Ötesi hayranları ile buluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, Mor ve Ötesi'ne eşlik etti. After Ski etkinliğinde Pera konserinin ardından sahne alan Mor ve Ötesi soğuk hava nedeniyle hayranlarının karşısına kat kat giyinerek çıktı. Sanatçıların üşümemesi için de sahnenin dört bir tarafına ısıtıcılar yerleştirildi. Bazen hızını artıran kar yağışı, rock grubu Mor ve Ötesi ile izleyenleri etkiledi. Grubun solisti Harun Tekin parmaklarının üşümesi nedeniyle zaman zaman gitar çalmayı bırakıp ellerini cebine koyarak ısıtmaya çalıştı. "Hava ne kadar soğuksa siz de o kadar sıcaksınız" diyen Tekin ve arkadaşları söyledikleri birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Mor ve Ötesi, soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.


Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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