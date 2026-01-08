Palandöken'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika
Palandöken'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Palandöken\'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
08.01.2026 20:33
Tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş açan 4 şüpheliden biri tutuklandı, olayda yaralanan yok.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 19 Mayıs Sokak'ta E.Y. (18) ve M.Y. (56) ile aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen Y.Z. (21), T.Z. (28), F.B. (17) ve H.B. (18) arasında tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle ateş edilen olay sonrası Y.Z, T.Z, F.B. ve H.B. bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde 2 boş kovan bulundu, kimsenin yaralanmadığı olayda mermilerin herhangi bir yere isabet etmediği belirlendi.

Ekipler olay sonrası yaptığı çalışmalarda otomobille kaçan şüphelileri, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde pompalı tüfekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z. "silahla tehdit" suçundan tutuklandı, T.Z, F.B. ile H.B. ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Ayrıca E.Y'nin 6, M.Y'nin 8, şüphelilerden Y.Z'nin 10, T.Z'nin 12, F.B'nin 8, H.B'nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Palandöken'de Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı - Son Dakika
