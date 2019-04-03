Palandöken'de Sezon Uzadı
40 dakika önce
Palandöken'de sezon uzadıERZURUM - Erzurum'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezinde sezon uzadı.
Palandöken
'de sezon uzadı
ERZURUM - Erzurum
'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezinde sezon uzadı.
Nisan ayının ilk haftasında Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı kayak merkezlerine yaradı. Avrupa
'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde bahar ayında kayak ve kızak keyfi yaşanıyor.
Sezonun uzamasıyla yoğunluğun yaşandığı Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde, 7'den 70'e herkes karın tadını çıkarıyor. Palandöken Kayak Merkezi nisan ayının 3. gününde 190 santimetre kar kalınlığına ulaştı. Yerli ve yabancı turistler ise bahar ayında Palandöken'de kayağın keyfini çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:49 Kaynak: İHA
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