Palandöken\'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yaşanan yoğunluk yarıyıl tatili ile birlikte zirveye ulaştı.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili ile birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde yediden yetmişe kayak coşkusu yaşanıyor.

Hafta sonunda kayak keyfi yapan kayak severler, pist kenarında kurulan ocakta cağ kebabı keyfi de yaşadı.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palandöken'de farklı kentlerden gelerek yarıyıl tatilini geçiren kayak severler karın ve kayağın keyfini doyasıya yaşıyorlar. Dünyanın en uzun kayak pistlerine sahip olan merkezde aileler ve çocuklar kızak keyfi yaparken, kayak severler ise pistlerde kayak keyfi yapmaya devam ettiler. - ERZURUM