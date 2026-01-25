Palandöken'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Palandöken'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

25.01.2026 10:34
Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatiliyle doluluk oranını yüzde 90'a ulaştırdı. Kayak severler coşkuyla pistlerde ve ocak başında cağ kebabı keyfi yapıyor.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yaşanan yoğunluk yarıyıl tatili ile birlikte zirveye ulaştı.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili ile birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde yediden yetmişe kayak coşkusu yaşanıyor.

Hafta sonunda kayak keyfi yapan kayak severler, pist kenarında kurulan ocakta cağ kebabı keyfi de yaşadı.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palandöken'de farklı kentlerden gelerek yarıyıl tatilini geçiren kayak severler karın ve kayağın keyfini doyasıya yaşıyorlar. Dünyanın en uzun kayak pistlerine sahip olan merkezde aileler ve çocuklar kızak keyfi yaparken, kayak severler ise pistlerde kayak keyfi yapmaya devam ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

