Palandöken: "Dizi filmlerde tanıtıma daha çok yer verilmeli" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemide evlerde daha sık kaldığımız dönemde dizi ve film izleme oranı ile mutfakta zaman geçirme süreleri arttı. Bu durumu ülkemizin tanıtımı ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz" dedi.

Pandeminin de etkisiyle dizi ve filmlerin izlenme oranının arttığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin dizi film ihracatında özellikle son yıllarda patlama yaşandı. 200'ün üzerinde ülkeye yüzlerce dizi milyonlarca farklı kişi tarafından farklı coğrafyalarda izleniyor. Öyle ki dizi film ihracatında ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldik. Dizi film sektörünün cirosu 500 milyon doların üzerine çıktı. Bunda pandeminin de etkisi oldu. Evlerde daha çok kaldığımız ve kısıtlamaların olduğu dönemde dünya artık mutfakta daha çok vakit geçirir, daha çok TV ve bilgisayar başında durur oldu. Bu da ülkemize ait yerli ürünler, turistik mekanlar, kaliteli üretimiyle dünyada önemli sıralarda olduğumuz sektörlerin tanıtımı ve reklamı için çok önemli bir fırsat" açıklamasında bulundu.

"Çay mobilya fındık gibi kalemler daha fazla işlenmeli"

Çay, fındık, domates, mobilya, turistik yerler gibi birçok kalemde ülkemizin tanıtımının dizi ve filmlerle yapılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "81 ilinde turistik ve tarihi bir yapısı muhakkak olan ülkemizde, çay, fındık, kiraz, incir, lokum, domates, kayısı, Antep fıstığı, ceviz, zeytin gibi daha birçok üründe de kalitemiz ile dünyaya adımızı duyuyoruz. Bununla birlikte mobilya sektöründe de yakaladığımız başarıların eriştiği sınırları aşmak için dizi filmlerin çok önemli bir araç olduğu unutulmamalı. Hem ülkemizin tanıtımı için hem turist sayısını artırmak hem de sektörel bazda ihracatın da artması için bu ürünler, doğal güzellikler, dizi ve filmlerde daha çok yer almalı. Yalnızca oyuncu ve senaristler üzerinden ivme yakalayan dizilerde bu tanıtım kanalı da ön plana çekilmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu konuda destek ve teşvikleri ile yapımcı ve senaristlere büyük görev düşüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA