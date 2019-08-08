Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart"
Son Dakika Ekonomi Haber

Palandöken: "Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart"

1 saat önce

Üç kamu bankasının orta ve büyük işletmelere verdiği kredi paketine esnafı da eklemesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan ivme finansman paketine esnafımız da eklenmeli.

Palandöken:
Üç kamu bankasının orta ve büyük işletmelere verdiği kredi paketine esnafı da eklemesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından orta ve büyük işletmelere yönelik başlatılan ivme finansman paketine esnafımız da eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var. Öncelikle etkin bir sicil düzenlemesi ile kara liste sorunu çözülerek esnafımızın krediye ulaşmadaki engeller kaldırılmalı. Ardından da düşük faizli kredi desteği sağlanmalı" dedi.

"Kamu bankaları ivme finansman paketine esnafımızı da eklemeli'

Kamu bankalarının kredi desteklerinde küçük işletmeleri yani esnafı da düşünmesi gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İhracat geliri potansiyeli fazla olan, ülkemizin bu noktada gelirlerini artırmak nedeniyle üç kamu bankası Temmuz ayı sonundan itibaren 11 bin 500 adet şirkete 5,2 milyar TL kredi limiti verdiğini ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yaptığını açıkladı. Ülkemizin dış ticaret açığının kapanması konusunda orta ve büyük ölçekli firmalara bu desteğin verilmesi iyi sonuçlar doğuracaktır fakat asıl önemli olan esnafımız. Ekonominin temelini oluşturan esnafımız krediye de en çok ihtiyaç duyan kesim. İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak için öncelikle küçük ölçekli işletmeler desteklenmeli. İhracat gücü olmayan esnafın, ihracat yapan fakat yetersiz ölçüde kalan esnafın ve diğer tüm sektörlerdeki esnafımızın bu kredi desteklerine her kesimden daha çok ihtiyacı var" diye konuştu.

"Sicil düzenlemesi olmadığı sürece kredi desteği işe yaramıyor"

Kara liste sorununun çözülmesiyle esnafın krediye ulaşmadaki engellerinin kalkacağını hatırlatan Palandöken, "Esnafımızın kredi konusunda en büyük iki sorunundan birisi düşük faizli kredi imkanları ve kara liste sorunu. Kredi imkanları sağlansa dahi sicil düzenlemesi yapılmadığı sürece esnafımız zaten krediye ulaşamıyor. Öncelikle kara liste mağduru esnafımızın bu engelinin kaldırılması, daha sonra ise uygun ve cazip koşullarda kredi imkanları sağlanması ekonomimiz için de önemli bir adım olacaktır. Bayram sonrası esnafımıza bu konuda müjde verilmesi hem tüm camiamızı hem de ekonomimizi rahatlatacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA
Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faiz indirimi konut sektörünü hareketlendirdi
Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Esnafa sicil düzenlemesi ve kredi desteği şart"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]