Palandöken, "Etil alkol satışları kayıt altına alınmalı" - Son Dakika

Palandöken, "Etil alkol satışları kayıt altına alınmalı"

14.10.2020 10:52
Palandöken,

Kaçak-açık içkinin can almaya devam ettiğini ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkol can almaya devam ediyor.

Kaçak-açık içkinin can almaya devam ettiğini ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkol can almaya devam ediyor. Kaçağa yönelimi azaltmak için ÖTV'nin düşürülmesi, denetimlerin artması, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Birçok kişi etil alkolü dezenfektan yapımı bahanesi ile elde ediyor. Etil alkol üreticisi firmaların da arz-talep verileri kayıt altına alınmalı, etil alkol satışları kontrolde tutulmalı. Alkol alırken bildiğiniz ve güvendiğiniz esnaftan bandrollü ürün alın" dedi.

"Sahte alkol daha fazla can almadan müdahaleler artmalı"

Son zamanlarda artan sahte içkiden ölüm vak'alarının azalması için tedbirlerin de artması gerektiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde yıllardır devam eden fakat son zamanlarda daha çok artan sahte-kaçak içkiden ölüm vak'aları daha fazla can almadan tedbirler artırılmalı. Birçok yerden kolayca alınabilen, pandemi bahanesiyle dezenfektan yapımında kullanılacağı belirtilerek sahte alkol yapılabilen etil alkolün internetten satışı yeni çıkan yönetmelik ile yasaklandı. Bu çok önemli ve işe yarayacak bir tedbir. Bununla birlikte özellikle birçok dükkanda satışı yapılan etil alkol denetimlerinin de daha fazla artması gerekiyor. Yani etil alkolu kim ne yapımında kullandığı çok iyi takip edilmeli ve ona göre satışı yapılmalı. Her önüne gelene etil alkol satışı yapılmamalı. Bu sahte/kaçak/açık diye tabir edilen içkinin verdiği zararla ilgili daha çok bilgilendirme yapılmalı. Çünkü vatandaşın canına kast ederken aynı zamanda devlete de büyük zarar verdiği unutulmamalı" diye konuştu.

Vatandaşın canını alan sahte alkolün devlete de büyük oranda vergi kaybettirdiğini hatırlatan Palandöken, "Yapılan denetimlerde yalnızca 2018'de 1 milyon litrenin üzerinde kaçak alkol ele geçirildi ve 2014-2018 arasında kaçak alkolden 228 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son on günde ise 8 ilde 44 kişi hayatını sahte alkolden kaybetti. Daha fazla can kaybının yaşanmaması için atılacak adımların başında vergiler ve etil alkolün satış noktalarının ve alanların çok iyi kontrol edilmesi geliyor. ÖTV'nin artışı, maalesef kaçağa yönelimi artırdığı için devlete daha fazla vergi kaybettiriyor. Bu noktada devletin azami vergi kaybı 2,5 milyar lira. Vergi indirimlerinin içkiye özendirmek yerine kaçağa yönelimi azaltacağı unutulmamalı. Bununla birlikte etil alkol üreticisi konumundaki firmaların arz-talep verileri kayıt altına alınmalı. Vatandaşlarımız da bandrollü, yasal olan ürünler varken hiç bilmediği ev yapımı sahte alkole yönelmemeli" şeklinde söyledi. - ANKARA

Palandöken, Etil alkol satışları kayıt altına alınmalı

Bendevi Palandöken, Palandöken, Vergi, Alkol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken, 'Etil alkol satışları kayıt altına alınmalı' - Son Dakika Ekonomi

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