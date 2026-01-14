Palandöken Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Palandöken Festivali Devam Ediyor

14.01.2026 13:28
Mustafa Tekin anısına düzenlenen festivalde kış sporları ve yarışmalar sürüyor, etkinlik 16 Ocak'ta sona erecek.

Erzurum'da altıncısı düzenlenen "Mustafa Tekin Palandöken Fest" sürüyor.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Mustafa Tekin Ice Park'ta 32 ilden spor tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında, 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki buz duvarında "Grivel&HH Türkiye Şampiyonası" yapıldı.

Artvin'de 4 Mart 2023'te çığ düşmesi sonucu vefat eden dağcı Mustafa Tekin anısına düzenlenen festivalde adrenalin tutkunları, doğaseverler ve kış sporlarına ilgi duyanlar, performanslarını sergileyerek kış sporlarının heyecanını yaşıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, AA muhabirine, bu yıl festivalin altıncısını düzenlediklerini söyledi.

Festivalin içerisinde bu yıl 3 farklı yarışma olacağını aktaran Emeç, "Bunlardan yüksek dağ koşusunun ilk etabını dün yaptık. Bunu ilk kez düzenledik, oldukça güzel geçti. Önümüzdeki yıllarda bunu uluslararası boyutlara taşıyacağız." diye konuştu.

Etkinliklere Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ'nin ev sahipliği yaptığını anlatan Emeç, şunları kaydetti:

"Festivalde bugün sponsorlar adına iki ayrı yarışma gerçekleştiriyoruz. Bugün lider ve hız etaplarında yarışmalarımızı tamamlayacağız. Günün sonunda dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz. Yarın da Türkiye Dağcılık Federasyonunun resmi buz tırmanış şampiyonası başlayacak. O da 2 gün sürecek. Bu festivale 32 ilimizden 68 sporcu katılıyor. Palandöken Kayak Merkezi, sadece kayakla anılan bir merkez değil, oldukça çeşitlilik arz eden kış sporlarının revaçta olduğu bir kayak merkezi. Oldukça soğuk bir havada yarışmalarımızı yapıyoruz ama hem kıyafet hem de teknik malzeme anlamında yarışmacılarımız buna hazır."

Müzik, eğlence ve sporun bir arada sunulduğu festival, 16 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

